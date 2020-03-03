新冠肺炎疫情持續延燒，行政部門著手規劃異地辦公。總統府也已加強各項防疫工作和因應作為，將視疫情發展需要，採取分區或分組辦公。至於蔡英文總統，職責是24小時掌握國內外大事，人在哪裡就在哪裡工作。

為避免府內人員若有人感染新冠肺炎，接觸者都得視情況居家隔離或自主管理，一旦出現群聚感染，相關辦公處所也可能被要求封閉消毒，總統府已預先研擬相關因應作為。

總統府發言人張惇涵表示，一旦疫情再升溫，總統府會視疫情發展，研擬人力替代相關方案，包括分區或分組等辦公模式。

據了解，由於總統府屬於「日字形」建築群，分屬不同的區域和棟別，也各有不同的空調系統，必要時將規劃以分組方式，分層分棟在不同區域辦公。

至於蔡英文總統和陳建仁副總統的辦公環境，張惇涵表示，現階段都會遵照專家指示，全力進行防疫工作，醫療團隊也會掌握總統健康狀況，隨時提供建議。

外界關切總統是否也需要預先規劃異地辦公場所？他說，總統職責是24小時掌握國內外大事，「總統在哪裡，她就會在哪裡工作」。

民進黨立委鍾佳濱也建議，總統與副總統行程應該盡可能分流，避免兩人同時出現。對此，總統府發言人丁允恭表示，他們大部分行程本來就是各自規劃，只有比較特定的儀典，或是有其機能性或特別意義的場合，如最近的敞廳談話，總統才會邀請副總統一同出席。

在行程的安排上，他說，未來也會因應疫情變化，依照疫情指揮中心的指引，進行不同階段的規劃。

(中時 )