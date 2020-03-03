新北市永和社大及新中和社大為表達對第一線醫護人員之關懷與感謝，號召師生自製500個布口罩套義賣。（永和社大提供）

新北市永和社大及新中和社大為表達對第一線醫護人員之關懷與感謝，號召師生自製500個布口罩套義賣。（永和社大提供）

新北市永和社大及新中和社大為表達對第一線醫護人員之關懷與感謝，號召師生自製500個布口罩套義賣。（永和社大提供）

正值新冠肺炎防疫期間，新北市永和社大及新中和社大為表達對第一線醫護人員之關懷與感謝，號召「玩布手作」、「衣起玩布趣」、「舊衣改造」班級師生，及「水噹噹手作皂工坊」社團，運用課堂上所學之知能，自製500個布口罩套義賣，並將所得用於購置護手霜材料，預計製作400罐，致贈給永和區耕莘醫院及中和區雙和醫院醫護人員。

社區大學作為促進公民社會之平台，持續透過各種方式帶動社大師生一同關注並參與公共議題，近期新冠肺炎疫情，醫護人員承受極大壓力，永和社大及新中和社大向講師林慧美提議，號召班級學生製作口罩套義賣，除了減少口罩取得之壓力。

並將義賣所得購置茶樹精油護手霜材料，由「水噹噹手作皂工坊」社團自製護手霜，捐贈給耕莘醫院及雙和醫院之醫護人員，感謝他們守護雙和居民健康，讓社大師生一起「手護」他們，因不斷使用酒精及消毒藥水而粗糙的雙手。

林慧美得知這麼有意義的事，馬上一口答應，號召三個班近40位學生，師生自主約時間到校，從打版、裁布、熨燙、縫製，以生產線方式製作近500個口罩套，學員們第一次接到這樣的任務，雖然緊張且有產量壓力，但覺得能夠運用所學，實際回饋社會，非常有成就感！

「水噹噹手作皂工坊」社團講師謝素蘭也期待透過這樣的行動，讓原本屬於個人手工藝的技能，更具有公共性。

(中時 )