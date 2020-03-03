王中平日前錄小禎主持的年代MUCH《聽媽媽的話》，兒子韓靖擔任一日助理主持。韓靖爆料爸爸大男人的一面，「其實平常我們怎麼樣，我爸都Ok，但他如果真的很在意什麼點，只要一生氣，我們都不敢講話，我乾脆先出門再說。」深怕掃到颱風尾。

講到老公的控制慾，王中平自認對老婆是保護而非管控，當余皓然穿白色短裙時，會請老婆去光線下試看有無透光才放心，他甚至會苦口婆心對她說：「你現在是媽媽了，注意一下。」此話一出，頓時引起現場「聽媽團」公憤，異口同聲喊，「媽媽怎麼了？」讓王中平語塞，兒子韓靖見狀跳出來挺爸，表示他也不希望自己的女友被其他男人眼睛吃豆腐。

王中平會管老婆穿著。（年代提供）

52歲的王中平個性外柔內剛，在家好比獨居老人，王中平以家為領土來比喻，「臥室是皓然的，客餐廳也是皓然的，客餐廳只有一個位子是我的。」他每天一早醒來，只會坐在自己的位子，狗狗還會跑來抓他的腳，「因為狗要我抱牠上來，我的腳是牠的領域。」他與余皓然剛結婚時，經濟大權本來在自己身上，但婚後經濟掌權易主，再也要不回來。

王中平因家中有些債務問題，為了讓老婆安心，便把每次賺回來的錢都交給余皓然，等到還完債「（經濟大權）再也要不回來了」，他更透露，現在只要一回家沒把錢交給老婆，余皓然就會擺臉色，「做什麼家務都開始大聲。」而且隔天會催債。

(中時 )