入圍本屆奧斯卡最佳紀錄片、描述敘利亞戰火感人親情的電影《親愛的莎瑪》，近來驚人上演「國際進階版」。趁歐亞各國防堵新冠疫情、手忙腳亂同時，敘利亞上月27日出兵土耳其，折損土國33名戰士。土耳其緊急協商各國無果，日前氣憤下大開邊界，讓原本被歐盟滯留土國境內的400萬敘利亞難民全數湧入歐洲，此舉震驚全球，被形容為「比新冠病毒更讓歐洲恐慌」。

其實，早在《親愛的莎瑪》在坎城奪獎、榮獲歐洲電影獎及英國奧斯卡時，該片導演瓦黛卡提波（Waad al-Kateab）就不斷憂心提醒敘利亞戰爭是迫不急待要解決的現在進行「事」，無奈各國袖手旁觀，如今歐洲首當其衝，可能將同時陷入難民及疫情兩頭衝擊的處境，電影也恰巧預測到世界局勢。

《親愛的莎瑪》是戰地女記者瓦黛卡提波，惟恐自己死於兵荒馬亂、預寫給女兒的一封情書，寄望女兒長大後能了解她的用心良苦。她在戰爭時結婚，卻懊悔將女兒莎瑪生於戰亂中。片中一句「轟炸這一刻，我多麼希望自己未曾生下妳」，便是她用鏡頭寫下的心底話。

該片除獲坎城影展最佳紀錄片金眼睛獎，並橫掃「英國獨立電影獎」最佳影片、導演、紀錄片及剪輯等四座大獎；更打破影史紀錄、席捲「英國奧斯卡」最佳英國電影、最佳紀錄片、最佳首部電影及最佳外語片四項影片大獎提名，並入圍2020年奧斯卡最佳紀錄片。《親愛的莎瑪》於6日在台上映。

(中時 )