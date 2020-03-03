世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞2日在記者會上表示，南韓、義大利及日本等國的新冠肺炎疫情最令人擔憂，此言一出讓眾多日本網友傻眼，指控是因為WHO一開始輕忽，所以才讓新冠肺炎疫情失控。

日本政府本次的防疫措施令各界都相當不滿意，除了相信WHO所提供過於樂觀的數據之外，在限制陸客入境、口罩等政策都慢一拍，更聽信WHO建議，一度將隔離天數降低到10天，更讓負責檢疫鑽石公主號的防疫人員，聽從WHO標準，只戴口罩、手套就行動，反而使其遭到感染。

譚德塞在記者會上表示，周日中國大陸回報的新增病例數只有206人，是1月22日以來最少的，而中國大陸以外的其他地區新增病例數多達9倍之多，其中點名南韓、義大利及日本等國的疫情最令人擔心。

而此番言論讓日本網友直接大炎上，直接批評完全感受不到秘書長譚德塞發言的重要性，還有有網友認為，只顧著對中國大陸阿諛奉承的WHO，說日本疫情最令人擔心，是不正確的。

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(中時電子報)