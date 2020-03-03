國民黨考紀會代理主委周守訓今天表示，依據組發會提報，目前中常委選舉有7、8件賄選具名檢舉案，地點包括台北、苗栗、新竹、彰化及高雄，正由地方黨部及選監小組查察；他希望能儘速在本周有更具體的查察進度，且在程序完備下，最慢本周五前開考紀會，「該移送檢調就移送檢調」。

至於召開考紀會是否一併討論無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案？周守訓說，召開考紀會最優先處理中常委選舉風紀案，不會為處理傅案而召開委員會，否則會「瓜田李下」；不過考紀會每次召開委員會都有審查案由及前提，過去就希望處理之前2020大選地方黨部提報、已處理完備的20多件違紀案，也包括傅案，因此若一併處理也無可厚非。

這次國民黨中常委選舉，因32席中常委僅17人參選連任，部分過去改選時的「結盟換票高手」此次未參選連任，而且從南到北增加不少青壯派民代或地方首長如黃紹庭、游顥、曹嘉豪、黃敬平、陳儀君及魏嘉賢等人，且有專業人士如醫界大老謝瀛華或財經專家劉大貝等人，再加上前考紀會主委魏平政兩度發文所有參選人，提醒政黨選舉已納入政黨法第33條規範，涉及賄選可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，而且改選時間倉促，因此這次選風不若上屆誇張，但仍有不少賄選傳聞，除有黨代表串連賣票，也有候選人跨縣市結盟，以每人各出36萬元保證金、50位黨代表名單來結盟換票。

周守訓說，組發會告知目前有關中常委選舉的7、8件賄選具名檢舉案，地點分布台北、苗栗、新竹、彰化及高雄，正由地方黨部及選監小組查察；他希望能儘速有更具體的查察進度，且在程序完備下，最慢本周五前可理直氣壯開考紀會，該移送檢調就移送檢調，「我代理考紀會主委，是想作些事情，不是為了傅案」；至於傅案，「一定會處理，只是時間早晚」。

他解釋，即使本週召開考紀會，未能處理包括傅案在內的20多件違紀案，意即在他7日代理主委期滿前沒討論到，不過本屆考紀委員的任期到明年底才期滿卸任，「就算本周未能討論，以後一定會討論」；其中違紀案作出懲處，要送中常會核備，但恢復黨籍不用經過中常會核備，中常會也不可能駁回恢復黨籍案。

周守訓強調，無論誰當選黨主席、指派哪位考紀會主委，日後都是同一批考紀委員審議這些案件，而且考紀會是公正獨立的合議制，每位委員獨立行使職權，「不會因誰出來開記者會或中常會下指導棋的決議所影響」，否則都不符考紀會公正獨立行使權力的原則。這次傅案的風風雨雨，使考紀會失去好的主委人才魏平政，國民黨要記取教訓，而且外界也因傅案無上綱，既戕傷考紀會職權，也讓考紀委員揹了莫須有的罪名，他對此非常遺憾。

(中時 )