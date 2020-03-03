江啟臣遭攻擊之黑函文宣。（江啟臣辦公室提供）

國民黨主席補選本周六即將投票，今天傳出第一件黑函攻擊事件。候選人江啟臣陣營指控，在黨內Line群組及眷村內流傳抹黑文宣，以政見對照表的形式，刻意扭曲江的政見，把本來應是兄弟登山，良性競爭的黨主席選舉，變成惡質的泥巴戰；江陣營嚴正提出抗議，要求黨中央追查惡質抹黑文宣的來源，並將保留事證透過法律手段維護清譽。

對此，另候選人郝龍斌陣營表示「不清楚內容，無從評論」。國民黨發言人王育敏則說，這是這場主席補選首件黑函事件，黨中央選監小組已受理追查，一旦查明行為人會依規定追究，黨中央呼籲雙方支持者克制，也請黨員若收到黑函，切勿轉傳。

江啟臣辦公室指出，這分文宣署名製表人為PP小豬，並沒有任何其他的署名，其中刻意多處刻意扭曲江啟臣競選政見，包含指稱同意蔡英文隱性台獨主張、國民黨虛擬化，將台灣優先扭曲為台獨優先、刻意忽視江啟臣將黃復興視為改革夥伴的主張，再再用似是而非的作法，刻意扭曲江啟臣全新改革國民的用心與努力！

江啟臣辦公室表示，對這樣的文宣感到心寒。江啟臣委員在黨內政見說明會時就已經明確提到，這次競選黨主席不是在爭奪大位，不是在爭奪利益，而是在為國民黨未來的發展找出路。但是對於這樣惡質的抹黑，感到痛心！願意承擔的人，不應該被這樣攻擊！青壯世代的努力，更不應該被扭曲！

江啟臣辦公室表示，這樣的惡質文宣已經具體違反本黨黨章第三十七條「意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖書、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者。」以及本次中國國民黨主席補選作業細則第十條「不得有損害本黨聲譽、破壞本黨團結或惡意攻訐同志之情事。」今天將會把相關事證交由選舉監察委員會，要求黨中央找出來，誰是PP小豬，是誰在抹黑江啟臣？

江啟臣辦公室也提到，這份文宣已經涉及刑法毀謗罪，根據刑法310 條「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪」，將保留相關事證並透過法律手段維護自身清譽。

(中時 )