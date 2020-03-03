《隱形人》一片由當代恐怖大師，布倫屋製片公司創辦人傑森布倫操刀製片，找來《奪魂鋸》系列電影原創者之一雷沃納爾擔任編劇和導演，主角是艾美獎和金球獎視后伊莉莎白摩斯領銜主演，是一部描寫病態迷戀的現代驚悚片，靈感來自環球影業的經典怪物角色。《隱形人》上周末在美國和台灣上映，美國開片首周票房以2900萬美元登上冠軍，爛番茄指數高達90%，影評一致讚；台灣上月27日上映，全台首周票房有1800萬新台幣，驚嚇好口碑持續加溫。

「隱形人」是環球影業經典怪物家族的一份子，其他成員包括了吸血鬼德古拉、狼人、科學怪人、科學怪人的新娘以及《黑湖妖潭》半魚人。這些惡名昭彰的角色之所以能屹立不搖，部分原因是他們擁有永不退流行的特色，且代表了各式文化恐懼和焦慮－科學發明與情愛得失經典橋段的結合，不論什麼時代都適用。如何將這些經典傳奇角色發揚光大，《隱形人》象徵了一個嶄新的方向；由製片人發起，招集對這些角色充滿大膽原創想法的創新故事人一同發展故事並加以行銷。這部電影正是這整個過程的最佳範例；編劇兼導演雷沃納爾針對這個角色發想出恐怖刺激的全新概念，製片公司the studio樂得與他合力發展角色的全新想像。

展望未來，環球影業的怪物電影將在恐怖片領域扎根，預算、分級和類型均不設限，他們不會共享一個互聯宇宙，而是各自獨立的篇章。第一章由布倫屋製片公司重量級製片人傑森布倫拉開序幕。「我們是環球影業新一代怪物電影系列的第一彈，」傑森布倫說到。「還有其他幾個正在製作當中，但我們第一個出場，相當緊張同時也非常好玩。」

分別製作過環球影業鉅作《國定殺戮日》系列電影，以及布倫屋製片強片《分裂》、《異裂》和《逃出絕命鎮》的傑森布倫，表示這些經典怪物一直陪伴在他左右。「我們公司與環球合作好長一段時間了，」他說到。「環球影業在1930和1940年代推出的怪物電影在恐怖片影史上佔有重大地位，所締造的傳說對電影界影響深遠。我與總裁唐娜蘭利會面，她希望能重新開發這些怪物的潛能，由於我們製作過大量恐怖片，一直被拿來與那個年代的環球影業做比較，會找上我們也是很自然。」傑森布倫繼續說到：「我個人非常喜歡那些怪物電影，所以我很樂意接下這份任務，我們的概念是讓故事更加符合現代情境，這也正是雷對《隱形人》所施展的魔法。」該片熱映中。

(中時 )