「搖滾女王」何超儀（Josie）和丈夫陳子聰以品牌之友身份，獲邀參加法國殿堂級時裝品牌YSL時裝大秀，更踏進YSL博物館，一睹Betty Catroux女士捐贈近二百套時裝與聖羅蘭珍藏手稿，及當年聖羅蘭先生的工作區，真實體會當時設計師如何發揮創造力與靈感，打造一個品牌時尚帝國。

夫婦不但出席看秀，更接受YSL品牌亞太區總裁Federico Arrigoni設宴親自招待，安排入住堪稱法國最傳奇，更可說是全球最頂級、也是最有藝術氣息酒店之一，擁有超過百年以上歷史的麗茲酒店。

何超儀入住時，也巧遇美國《Vogue》主編Anna Wontour，及美國知名搖滾歌手Lenny Kravitz和其女兒好萊塢知名女星Zoe Kravitz，本身就熱愛藝術作品的何超儀，讚嘆地說：「酒店房間遍佈歐洲18世紀著名畫家真跡，許多處牆面和天花板上的浮雕，都已被列為歷史遺產，整間酒店可說是一間生活的藝術博物館！」

此外何超儀也造訪全球唯二的Saint Laurent Rive Droite精品概念店，探訪各式有趣與YSL聯名的時尚設計潮物單品，如單車、相機、仿古卡式機、網球拍、滑板、滑雪裝備等，但何超儀沒有大肆血拼，僅購入一個可以在機身LED面板上秀出歌詞的藍芽喇叭，以及許多繪畫相關書籍與聖羅蘭先生的著作。

何超儀受邀巴黎時裝周看秀。（852 Films提供）

何超儀獲邀參觀YSL博物館。（852 Films提供）

何超儀造訪全球唯二Saint Laurent Rive Droite精品概念店。（852 Films提供）

何超儀受YSL亞太區總裁Federico Arrigoni邀請赴法國看秀。（852 Films提供）

何超儀身著搖滾煙裝，於YSL博物館前留影。（852 Films提供）

(中時 )