敘利亞國防部消息人士證實，土耳其的F-16戰機，入侵了伊德利卜(Idlib)的敘利亞領空，並並且擊落敘利亞的L-39信天翁攻擊機(Albatros )。

防衛部落格(defence-blog)報導，目前在社交媒體上，已出現一些影片，顯示飛機遭到飛彈襲擊後著火。

土耳其國防部也證實這項消息，在官方Twitter中說，他們正在執行「春季盾牌行動」(Operation Spring Shield)，發現敘利亞 L-39，試圖攻擊伊德利卜的土耳其陣地，因此先一步將其擊落。

土耳其國防部長胡魯西·阿卡爾（Hulusi Akar）周日表示，在敘利亞近襲擊伊德利卜，造成34名土耳其士兵陣亡、百餘人受傷後，土耳其發起「春季盾牌行動」，是在保障自己的安全。

L-39教練機。(圖/俄羅斯空軍)

敘利亞政府陸軍(大馬士革政府、阿薩德政府)在週一進入原本由反抗軍控制的薩拉奇布（Saraqeb），並轟炸伊德利卜(Idlib)，土耳其則支援反抗軍，大砲、榴彈砲、多管火箭，還有3個防空系統、15門反戰車/迫擊砲、56輛裝甲車，並提供自己的空軍來打擊敘利亞戰機。

敘利亞這幾天出現連續的戰機損失，前幾天是2架Su-24被擊落，今天是L-39 。

L-39是捷克斯洛伐克生產的高性能噴射教練機，問世於1970年，以易操作聞名，並且能勝任多種角色，包括執行低強度攻擊任務。在全球總共有2800架。

(中時電子報)