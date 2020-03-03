暖暖火車站前驚傳漏油導致路面濕滑，已造成多起機車事故。（摘自林旻勳臉書專頁／吳康瑋基隆傳真）

暖暖火車站前驚傳漏油導致路面濕滑，已造成多起機車事故。（摘自林旻勳臉書專頁／吳康瑋基隆傳真）

基隆暖暖區有民眾通報指出，暖江橋往暖暖街方向及暖暖火車站前有漏油導致地面濕滑，已造成許多機車打滑及擦撞事故，基隆市議員林旻勳接獲通報後，趕往現場關心，並連繫警察局同仁在現場指揮交通，而環保局人員已盡速前往現場撲撒止滑粉。

林旻勳指出，目前為下班尖峰時段，該路段來往民眾很多，他大力呼籲市民，若非必要，請繞道行駛，以策安全，但若急需行經該路段，請降慢速度，緩速慢行通過，小心駕駛。

(中時 )