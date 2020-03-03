暖暖火車站前漏油 已造成多起機車事故 19:252020/03/03 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 暖暖火車站前驚傳漏油導致路面濕滑，已造成多起機車事故。（摘自林旻勳臉書專頁／吳康瑋基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 暖暖火車站前驚傳漏油導致路面濕滑，已造成多起機車事故。（摘自林旻勳臉書專頁／吳康瑋基隆傳真） 暖暖火車站前驚傳漏油導致路面濕滑，已造成多起機車事故。（摘自林旻勳臉書專頁／吳康瑋基隆傳真） 基隆暖暖區有民眾通報指出，暖江橋往暖暖街方向及暖暖火車站前有漏油導致地面濕滑，已造成許多機車打滑及擦撞事故，基隆市議員林旻勳接獲通報後，趕往現場關心，並連繫警察局同仁在現場指揮交通，而環保局人員已盡速前往現場撲撒止滑粉。 林旻勳指出，目前為下班尖峰時段，該路段來往民眾很多，他大力呼籲市民，若非必要，請繞道行駛，以策安全，但若急需行經該路段，請降慢速度，緩速慢行通過，小心駕駛。 (中時 ) #現場 #暖暖 #事故 #路段 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 暫甩疫情 墾丁南下路段現車潮 11:492020/02/28 生活 連假遊基隆 清新空氣吸不完 04:102020/02/29 地方新聞 何超儀前進巴黎時裝周 低溫披斗篷內藏暖暖包 04:102020/02/29 娛樂新聞 國道北返車潮14時湧現 這路段恐狂塞到22時 11:542020/02/29 生活 國道今湧收假潮 9路段易塞 04:092020/03/01 社會新聞 西濱彰化段明起實施區間測速 12:082020/03/01 生活 收假日9處地雷區 國5北返上午就塞 12:132020/03/01 生活 收假日國1傳2起車禍 嚴重回堵 13:572020/03/01 生活 砂石車沿路「卸貨」 濱海公路7騎士慘摔 14:542020/03/01 社會 北市3年交通事故死亡人數 逾65歲長輩高達7成 16:442020/03/01 社會 社會熱門新聞 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 吳振吉女兒沉冤8年 辦公室照片掉落顯靈破案了 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 闖桃機不明身分外籍男 出庭說中文：耶穌是上帝 - 社會 大安區不動產只拍賣了15萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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