就讀小四的郭姓男童連續多日腹瀉、腹瀉及發燒，初步診斷為胃腸炎，住院使用抗生素治療，但一周仍不見好轉，經大腸鏡等檢查，確診為「克隆氏症」，以藥物治療後病情穩定。亞大附醫兒童腸胃科醫師陳德慶3日表示，「克隆氏症」在台灣發生比例約10萬分之0.2，復發率極高，多需終生服藥，建議定期回診追蹤，避免惡化。

陳德慶指出，「克隆氏症」是一種自體免疫疾病，發病原因不明，一般好發於20歲至40歲的青壯年，少部分發生在兒童，會造成腸胃道慢性及反覆性發炎，若發生成長發育期間，長期腸道發炎會造成營養吸收不良，容易影響生長發育。

陳德慶表示，「克隆氏症」初期常被當成腸胃炎治療，若治療無效，進一步透過大腸鏡檢查做切片才易確診，「克隆氏症」侵犯位置從口腔到肛門，但較常發生在小腸或大腸，會以跳躍式的方式引起腸道潰瘍，反覆地潰瘍後會引起腸道狹窄、腸壁變厚、膿瘍等併發症。

陳德慶指出，「克隆氏症」的急性期通常會使用類固醇治療，症狀較輕微患者，可服用免疫調節藥物治療；若症狀較嚴重，直接使用生物製劑並搭配傳統口服藥物。患者若經藥物保守治療無效，則會進一步透過外科手術治療。

(中時 )