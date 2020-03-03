興富發「家族」的潤隆建設（1808），今（3）日出手買地了，正式公告以19.81億元的價格，買回新竹去年狂銷指標案「竹科潤隆」的土地，面積達1,740坪。潤隆表示，「竹科潤隆」賣到現在只剩不到20戶了，很快可以宣告完銷，潤隆買回這塊地之後，將成為全案的自地自地地主。

潤隆今天下午公告，以將近20億元的價格，買下新竹市光武段1050-1地號之合建分售案一部分土地，面積達1,740.77坪，每坪取得成本為113.84萬元；至於賣方，為3位自然人及高昀投資公司。

潤隆建設副總經理邱秉澤表示，這塊地，先前已推出新竹指標大案「竹科潤隆」，在「宅男女神」安心亞代言下，掀起賞屋和成交熱潮，造成轟動話題，總銷達百億元，全部規劃戶數達1,047戶，目前已賣剩下不到20戶；原本潤隆是與親家建設，一起合建分售，土地是親家的、房屋將由潤隆分回，現在已改為潤隆買下所有土地，所以將會成為潤隆全部自地自建的大案，預計2021年底將完工交屋貢獻。

(工商 )