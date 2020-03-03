新冠肺炎疫情持續延燒，全球受災慘重，連帶影響經濟。由於傳統認知病毒在溫暖潮濕天氣不易傳播，因此許多人都寄望病毒可在入夏後就消失，對此氣象達人彭啟明回應了。

彭啟明在臉書指出，根據美國疾病管制局(CDC)資料來看，普通感冒在冬季、春季最為普遍，而流感則是在秋季以及冬季最旺盛，12月到2月更是高峰期。而傳統認知是病毒在溫暖潮濕的天氣不利傳播，也有專家說夏天時，人在市內時間減少，病毒不易傳播。但還有專家說，此次病毒是全新型態，不能用傳統模式看待。

彭啟明說，此時南半球也進入冬天，也有不少地方的傳播是在溫暖的地方，全球化時代快速的傳播，都和以前的經驗不大相同，大家勢必要有長時間和病毒對抗的準備，而不是單純只想靠天氣變暖減緩疫情。

彭啟明日前曾舉新加坡為例，表示新加坡終年都是夏天，只有乾與溼的差別，但新冠肺炎疫情一樣在當地擴散，佐證自己說法。

(中時電子報)