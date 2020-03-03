台74甲線東外環2.2公里處的固定式測速照相桿，過去長期都是朝北向下坡路段照相，去年轉向南後超速照相取締件數一舉破萬件，成為全縣搶錢冠軍，今年元月起一度轉回北向，才短短2個月又悄悄轉回朝南向取締，引發駕駛人奔相走告、議論紛紛。（謝瓊雲攝）

彰化縣警方在全縣設置59處固定式測速照相桿，其中位在東外環台74甲線2.2公里處的測速桿榮登去年搶錢王，有網友發現，年初照相桿已轉往北向路段照相，沒想到才短短2個月又轉回南向、即往花壇方向，嘲諷是「業績不好」；彰化警方澄清，這兩個月南下車或增加10多起，為了交通安全才會三度轉向，並非業績考量。

東外環2.2k處這支固定測速桿，原本是朝北向、下坡路段照相，前年名列測速排行榜第四名；去年元月起轉向、改朝南向上坡路段，從此開始拍個不停，全年總計違規取締件數，高達1萬8276件，立刻躍居榜首，榮登搶錢王。臉書社團「花壇人俱樂部」眼尖網友近日就披露這支冠軍測速桿三度轉向的訊息，貼文還指稱應該是轉回北向後「生意不好」才又轉回來。

警方證實，這支固定桿近日又轉向往南照，主要是發現轉朝北向照相後，兩個月來南下方向的車禍事故增加，兩個月就達到10多件，才會決定再轉回來朝南。

警方分析，這支測速桿原本是照下坡路段，用意在提醒駕駛人下坡要刻意放慢車速，改朝南下上坡路段後，許多駕駛人剛從限速80公里的台74線中彰快速道路銜接至速限下休為70公里的74甲線一般道路，往往因為疏於注意，來不及減速，只要時速仍維持在達80公里以上，當然就會被拍照舉發、吃下紅單。

彰化縣警局表示，全縣現有59處固定測速桿，實際上有31處安裝測速照相儀器，其中只有價格高昂的新型儀器能轉向，主要針對違規、肇事較多路段，採取測速器轉向措施，達到嚇阻效果。

根據交通警察隊108年取締超速件數排名統計，除台74甲東外環2.2K處南下固定桿共1萬8276件榮登冠軍，和美鎮線東路5段291號南側170公尺測速桿有7750件，大村鄉台1線201.4K處南下測速桿有6979件，兩處分別位居第二。總計全縣前十名測速桿取締件數逾6萬766件，換算去年就進帳上億元。

(中時 )