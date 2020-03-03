南韓外交部高官3日透露，相關部門正在討論派遣緊急處置工作小組，以維護被各國隔離的南韓公民權益。

該官員透露，目前最大的問題在於，工作小組人員入境後也可能被隔離14天，因此將就此與相關各國協商。據外交部統計，目前在境外被隔離的南韓公民共有1200人，大多數在當地居住或工作。其中在大陸的隔離人數最多，為960人，其次是越南270人。外交部正透過駐當地使領館，為僑民提供領事協助，並計劃調查希望在14天隔離觀察期結束前返韓的人數。

據悉，阿拉伯聯合大公國政府原計劃對韓實施入境管制，但在外長康京和致電說明情況後，取消了該計劃。紐西蘭方面也認為南韓具有「卓越的醫療體系」，因此未向對中國和伊朗那樣採取禁止入境，只對韓採取入境隔離措施。美國疾病控制暨預防中心也表示，有意學習南韓的部分防疫體系。外交部還計劃將原本僅適用於美國航線的檢測推廣至其他國家航線。

外交部表示，最早將於本周內召開駐華外交使團說明會，向各國介紹南韓的疫情現狀和防控努力。跨國藥企羅氏也表示，將應南韓外交部要求，為韓方如數提供所需的新冠病毒核酸檢測試劑盒。

(中時 )