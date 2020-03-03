台灣福斯汽車宣布2020年度計畫，領先國內車廠，採用原廠的全新養護概念，透過車內行車電腦與感應器蒐集資料，並且評估用車狀況，使原本建議的保養周期／里程，從一年1.5萬公里，延伸至最長二年或最多3萬公里，除提升車主便利性，更有效降低整體養車成本。

此外，台灣福斯汽車展出全球車壇眾所矚目的四門斜背轎跑車Arteon，計畫在年底前就會正式在台上市銷售。

台灣福斯指出，去年發布嶄新品牌識別New Volkswagen，今年將以顧客服務和創新科技，全面精進品牌服務，3月起所有2020新年式車款將適用長里程彈性保養概念，改變過去以行駛里程作為更換機油的依據，透過車內的行車電腦與感應器評估汽車使用方式，進而計算行駛里程、油耗、環境溫度、引擎負載等，提醒駕駛更換機油時機，延長保養換油的間隔，減少車主來回原廠的保養次數，以高品質的產品和先進的數位科技，提升整體的養護效率與展間服務能量，勢必能降低車主的養護開銷，讓擁車更輕鬆。台灣福斯還將推出車主行動服務升級方案，車主除將擁有眾多原廠零件和精品折扣，並且享有部分取送車服務。

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