由於近期受疫情影響，部分砂石來自海外進不來，導致國內營建業砂石出現吃緊情況，水利署表示，將加強國內河川疏濬，增加國產砂石產量。

水利署解釋，臺灣營建業砂石需求約有十分之一來自中國進口，近期受新冠肺炎影響中國砂石開採導致料源出現不足及砂石價格上漲蠢蠢欲動影響國內公共建設，經濟部水利署研擬對策要求各河川局加強增量辦理疏濬。

經濟部水利署長賴建信3日視察「汶水溪錦卦橋上游河段疏濬工程兼供土石採售分離」現場，指示在河防安全及配合國家穩定砂石供應政策下加強辦理疏濬工作，由原預定每日出料數量4,000公噸，倍增出料數量達每日6,000公噸。

賴建信指出，汛期前後採用航拍工具，全面檢視轄區內河道淤積情形，及早規劃疏濬地點。再經詳細清查支流及排水之匯流口淤積情況，影響河防安全河段，優先納入疏濬辦理。

水利署補充，去年全國砂石總需求量約6,150萬公噸，今年河川疏濬料源提供量已計畫由3,779萬公噸提升至4,885萬公噸，加上既有營建料源剩餘1,612萬公噸，共為6,497萬公噸，可滿足今年營建業砂石需求供應無虞。除加強疏濬外，行政院也指示工程會協調砂石進口業者掌握陸砂供應情形及東砂、中砂船載運跨區調配事宜等措施，請各相關業者安心。

(工商 )