臉書改變訂閱服務的推送規則，自明天（3/4）起全球同步啟動，股市散戶最愛的富果「股市小幫手」聊天機器人被迫搬家，系統開發單位Fugle群馥科技表示，明天起推播服務也要改到免付費平台Telegram，「我們會盡力讓用戶無痛轉換」，群馥科技執行長葉力維說。

富果「股市小幫手」聊天機器人是台灣新創團隊所研發，特別的是創業團隊都是年輕世代好愛研究股市的一群，因此最後展現的APP和營運模式，都受到獨立投資人的肯定，在新加坡最大創新育成加速器 Startupbootcamp競賽中，還進入「十強榜」，富果就從這裡開始進入使用者大幅成長的階段。

Fugle開發的價值投資平台愈趨成熟，玉山證券開口邀請，聯手推出前所未見的股票投資服務富果APP，玉山證和群馥科技的客戶能同步使用，使用者能透過單一介面，即時掌握資產配置和投資績效，其中透過臉書的訂閱服務，可以從機器人主動篩選，獲得即時資訊的推送。

葉力維表示，臉書公司在2019年下半年就預告，要調整訂閱服務，美國市場最早開始實施，除了經過申請、核可通過的新聞媒體可以繼續使用，其餘全部停止。為了因應此項新作法，富果股市小幫手被迫搬家，幾經考量，最後有Telegram、LINE等即時資訊平台的選擇。

他說，最後選擇Telegram，不是因為總統蔡英文推薦過，而是這是一個免費、且開放的平台，LINE的部份，雖然調查結果有八成客戶表示可以接受，也是因為LINE公司要收費，讓研發端暫時放棄。

(工商 )