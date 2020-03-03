新冠肺炎確診病例在全台持續攀升，而林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰在臉書分享了一個新加坡案例，他坦言，讀完他的診療經過後，「一股寒意在心中升起」，更形容新冠肺炎病毒是一個「奸巧敵人」。

吳昌騰臉書《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》提到，新加坡一名6個月大的寶寶染病過程，寶寶的媽媽在1/29出現發燒、喉嚨痛症狀，2/3住院，當天鼻咽拭子SARS-CoV-2陽性。而爸爸也在2/1出現相同症狀，被住院隔離。

吳昌騰說明，寶寶雖然無症狀，但免於感染的機率很小，2/4寶寶被收住院後都沒有出現症狀，因此醫師並未照胸部X光、胸部CT，但寶寶入院後採集的鼻咽標本經過檢測，證實診斷為新冠肺炎感染且病毒載量高。

接著，吳昌騰補充，寶寶入院第2天，血液病毒檢測陽性，但大便和同一天的尿樣呈陰性。住院期間，出現過一次發燒，未用藥但一小時後體溫又正常。且寶寶每天咽拭子查新型冠狀病毒都是陽性，直到第17天終於轉陰性。當中，第八天尿檢正常，但隨後在糞便中驗出病毒陽性，弔詭的是，寶寶一直沒有消化道症狀，直到2/22出院。

吳昌騰提到，兒童普遍症狀較輕微，甚至無症狀，這個寶寶幾乎是無症狀感染，但可怕的是，該寶寶從開始到住院16天，每天的鼻咽拭子一直持續陽性，同時病毒載量還較高，仍然可以排病毒。

吳昌騰坦言，看完這故事，一股寒意在心中升起，同時他也提醒醫界，新冠肺炎病毒真的是一個「奸巧敵人」，鼓勵大家要一起加油對抗病毒。

(中時電子報)