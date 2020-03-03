公開確診者資訊有助防疫？陳時中糾結吐心聲 提5大劣處。(影/中時電子報)

截至3日下午4時，國內確診者已達42人，有民眾認為政府應公開更詳細的資訊，例如確診者的活動史，以滿足「知」的權利，讓新冠肺炎確診個案的活動史是否公開的爭議又再度被討論。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「要不要公佈我也很為難」。不過，指揮中心今於記者會中表示，認為公開確診者行蹤弊大於利，也表列五大劣處讓民眾一目瞭然。

陳時中說他看這幾天新聞上都在討論是否公開(確診者)的資訊，他說他講過對於防疫有幫助的資訊上，指揮中心就會公開。陳時中說他知道民眾認為政府應公開更詳細的資訊，以滿足「知」的權利，他說事實上他也很為難，「我每天晚上也都在想…其實我寫了一堆…。」

陳時中說，其實最主要「公開的好我知道，可以讓人盡量自行避開公開地點。但事實上全面的自我防護其實更重要，像是勤洗手、待通風區域。」他說萬一民眾知道了特定區域，反而放鬆了自我防護反而不是好的。

陳時中話鋒一轉說，公開反而是有害的，可能導致隱匿的可能性變高，讓不管是個人或是單位在通報時反而會遲疑而導致隱匿，這樣對防疫的傷害更大。陳時中說「我也會反問自己，如果是我確診，我會願意被公開嗎？」他反問大家，如果是你的話，你願意坦誠以對?

指揮中心表示，公開的確可以讓民眾提高警覺，降低出入高風險的場所，但仍認為「弊大於利」，更提五大劣處：

1.社會上對於確診者的標籤歧視化、造成社會對立

2.病患怕被「獵巫」或「標籤化」，小病不敢看醫生，隱匿疫情，延遲發現，反成防疫漏洞。

3.確診者個資容易被肉搜，導致不敢坦白告知行蹤及軌跡，怕波及親朋好友，造成疫調困難。

4.確診者到過的公司行號可能被迫不必要的休息或歇業，經濟活動影響層面會越來越大。

5.公布病患所在醫院被貼標籤，造成醫護人員壓力，醫院可能難以正常營運。

陳時中公開確診者疫調資訊之五大劣處。(圖／林周義攝)

(中時電子報)