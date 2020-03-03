陳揮文談黃安。(影片自28:50開始)

民進黨立委為防「黃安們」濫用健保，擬修法提案，要讓保費從749元提高到12002元，消息一出引發兩極評論；資深媒體人陳揮文今（3日）在廣播節目中直言真的要談健保不是由林俊憲等綠委來談，而是楊志良、葉金川這種專業人士才有資格，認為此議題是政治操作，但他也不認同黃安行為。

陳揮文在節目中談到自己為什麼討厭黃安？他說其實吃裡扒外的人不多，要去大陸發展也不是說不行，人各有志，黃安要去大陸賺人民幣也他家的事，「但是你人在大陸，你來嗆台灣我覺得你豬狗不如」、「你還是人嗎」。

所以陳揮文直言若要把黃安的健保給停了，他建議明天就停，反嗆黃安若真的那麼有本事在對岸賺大錢，根本也不屑台灣健保，要黃安不要每次出事就回台灣哭天喊地，真的沒氣魄，「他一天到晚檢舉吼，唉！我真的想跟習近平講，所有以後跟黃安有關的檢舉都別理他，因為都不重要。」

(中時電子報)