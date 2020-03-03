據陸媒酒業家網站報導引述知情人士指出，茅台集團發生重大人事變動，原茅台集團董事長李保芳將不再擔任當前職務，改由原貴州省省委委員、貴州省交通廳廳長高衛東成為千億茅台的新掌門，任茅台集團董事長。

(旺報 )

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