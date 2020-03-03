茅台集團人事變動 貴州交通廳長高衛東接任董事長 20:102020/03/03 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據陸媒酒業家網站報導引述知情人士指出，茅台集團發生重大人事變動，原茅台集團董事長李保芳將不再擔任當前職務，改由原貴州省省委委員、貴州省交通廳廳長高衛東成為千億茅台的新掌門，任茅台集團董事長。 (旺報 ) #集團 #董事長 #衛東 #貴州省 #集團董事長 也許您會感興趣 推薦閱讀 唐慧明退休 華航高層將異動 04:102020/02/28 產業．科技 華為董事長：將在法國建立歐洲首個製造工廠 09:512020/02/28 兩岸 萬景藝苑董事長敦請喇嘛 舉行除疫息災法會 15:112020/02/28 生活 星宇飛機修護棚廠開工 面對疫情 張國煒：好險我們只有3架飛機 16:502020/02/29 財經 富士康聘鍾南山 擔當集團防疫及復工總顧問 14:242020/03/01 財經 胡定華創新行傳 新書發表大咖雲集 04:102020/03/02 投資理財 華銀全行經理人會議 聚焦六業務 04:102020/03/02 產業特刊 《科技》M17集團整合資源遷入新企業總部，提高品牌綜效能量 16:312020/03/02 財經 股市短波－中龍總座黃重嘉 轉任鑫科董座 04:102020/03/03 證券．權證 跨國企業總裁林文村 當選新任民雄工業區聯誼會主委 15:572020/03/03 政治 財經熱門新聞 蘋果聯合創辦人沃茲尼克推文：疑染上新冠肺炎 - 財經 該聽川普的！ 蘋果供應鏈全押陸慘遭鎖死 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 - 工商 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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