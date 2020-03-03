總統蔡英文3日於臉書表示，台灣農業不受新冠肺炎疫情影響，近期突破檢疫障礙，已經把鳳梨賣到澳洲，而且也突破長途運輸限制，把萵苣賣到沙烏地阿拉伯。

去年，台灣順利把芭樂賣到美國，蔡英文表示，雖然國內正在防疫，但是台灣的農產品外銷工作依然沒有停止。

她指出，最近台灣終於突破了檢疫的障礙，要把鳳梨賣到澳洲，也突破長途運輸的限制，把萵苣賣到了沙烏地阿拉伯，還有柑橘持續外銷到了香港、新加坡、馬來西亞及加拿大等地。

蔡英文認為，這些成果，都要感謝農委會以及地方政府團隊的努力，證明過去四年，加強農產品外銷，開拓全世界市場，不把雞蛋都放在同一個籃子裡的方向正確。

同時要特別感謝台灣的農民，也要請大家多多支持台灣的農產品，用行動來回報農民的辛苦。未來會繼續加強生產管理、安全用藥，也會更努力行銷台灣的蔬果，讓全世界都享受到台灣農產品的優質風味。

(工商 )