人民幣兌美元在岸價（CNY）3日下午4時30分收盤跌穿6.98，大貶230點，低見6.9835。

人民幣兌美元在岸價下午收報6.9808，較上日下午4時30分收報6.9578，大跌230點或0.33％；較晚上11時30分最後成交價6.962，貶188點。

離岸價（CNH）亦一度跌破6.98，低見6.9876，截至下午5時49分，離岸價報6.9814，在岸價報6.9804。

官方3日開出的中間價報6.9516，較上日報6.9811，漲295點或0.42％，創2月3日以來新高，連續3日上調。

交易員指出，全球央行聯手寬鬆的預期下降，市場避險情緒回升，亞幣承壓，人民幣跟隨調整；人民幣短期將繼續在區間內波動，要補回春節後首日創下的缺口，還需更多利好配合。

另有交易員稱，美國聯準會本月降息幾乎是肯定，市場也已基本反應，目前更需要關注疫情在全球的發展，非美貨幣經歷短暫調整後能否繼續反彈，需要進一步觀察；疫情對中國經濟的衝擊將在接下來公布的數據中逐漸體現，人民幣的短期壓力將上升。

(工商 )