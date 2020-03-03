以電影《噢！柏林男孩》揚名國際的德國導演楊歐雷傑斯特（Jan Ole Gerster）睽違7年最新力作《不愛鋼琴師》，即將在3月全台限定上映，台灣也是除了歐美之外，領跑亞洲國家首個上映的地區。導演楊歐雷傑斯特不急著推出新作，反而潛心於劇本開發，《不愛鋼琴師》找上了斯洛維尼亞知名作家巴勒茲庫汀合作，導演表示能跟他合作覺得與有榮焉，他認為上一部處女作帶入許多個人自傳背景，自己在認真回想後覺得不夠大眾化。這次電影選擇聚焦一名母親，透過極度複雜情緒去面對兒子首場獨奏會，卻在最終引發了一場不可收拾的家庭風暴。

電影《不愛鋼琴師》在卡羅維瓦利影展世界首映之後，立刻大獲好評，一口氣勇奪包含最佳女主角等3項大獎，在德國去年11月上映後，口碑及票房節節升高，最終結算票房更榮登德國本土電影票房年度前10強，繼《噢！柏林男孩》後睽違7年實力再受肯定。

飾演劇中靈魂人物「拉娜」的德國影壇常青樹柯琳娜哈佛克（Corinna Harfouch），是一名從影超過30年的德國女演員，橫跨電影、電視以及舞台劇3大領域，在德國以熱情、深度和多變角色令觀眾著迷，她的演技精湛在出道時便獲得柏林影展最佳新演員獎，此後她的演員之路便十分順遂，出道至今演出超過80部電影，也獲得歐洲電影獎以及德國電影各大獎項入圍肯定，在去年以《不愛鋼琴師》2度獲得卡羅維瓦利影后頭銜。該片20日在台限定上映。

(中時 )