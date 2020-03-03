新北市議員陳偉杰3日在臉書貼文指出，據NHK新聞統計，截至昨晚日本境內共確診274例，日本境內因新冠肺炎死亡人數達12例，就是感受到疫情緊急，首相安倍晉三更準備頒布特別法，為什麼中央政府到現在還不提升旅遊警示？

陳偉杰說，選區內有很多退休長輩去年就排好初春前往日本旅遊，當然可以退團不前往，不過就有民眾認為政府沒有提升旅遊警戒，應該就是疫情「還好」，所以照既定行程前往日本，但每天看到新聞播報日本確診人數增加、疫情緊急，也替民眾捏把冷汗，萬一有個萬一，是要怪民眾運氣不好還是能追究誰的責任呢？

陳偉杰說，政府看待疫情向來主張「料敵從嚴」，但遲遲不嚴格提升日本旅遊警示，不嚴正勸告國人暫時不要前往日本，原因令人不解。

陳偉杰說，大專院校開學了，光淡水地區就有五所大學，其中也有日籍學生，就有學校教師問「日籍學生是否需要隔離14天？」按目前規定是不用，但站在校園防疫、學生安全的角度，是不是也可以讓大學自主，由學校勸導日生自主健康管理或隔離14天，這是保護自己也保護他人安全，希望指揮中心別因為遇到日本就停止不走。

(中時 )