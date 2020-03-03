新冠肺炎疫情持續，繼上周美股受到波及崩跌3,500點後，本周一收盤大漲1,293點，創下史上最大單日漲幅，根據歷史經驗來看，美股在連續5個交易日重挫10%跌幅後，接下來幾周往往會觸底反彈，只有一次例外：2008年金融危機。

據CNBC報導，疫情在美國蔓延的可能性衝擊市場，美股上周創下金融危機以來最大單周跌幅，道瓊指數短短幾個交易日就崩跌逾3,500點，直至本周一(2日)才出現報復性反彈，單日就大漲逾千點。根據避險基金分析工具Kensho資料來看，從1990年起，標普500指數只要在5個交易日內跌幅超過10%，接下來幾周就有機會反彈。

除了2008年10月7日起的那5天交易日，當時累計崩跌14.6%，標普500指數幾乎在每次股市暴殺後，都會在接下來2周強彈，以911恐怖攻擊事件後，標普500指數重挫，但在拋售潮結束後，標普500指數2周內強彈10.9%，單月漲幅甚至創下12.3%紀錄，3個月後漲幅達到19%。

Jefferies首席金融經濟學家Ward McCarthy發布研究報告指出，股市急殺的優勢在於，通常投資人真正感到恐懼之時，通常反彈時間點也接近，不過報告也提到，市場預測人士則是會反駁，這次股市狀況不同、逢低買進的策略已經不可行，每次的狀況都會發生不同情況，因為很難以歷史數據去說服人性。

(中時電子報)