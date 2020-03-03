受到新冠肺炎疫情的特殊時期影響，據中證網報導，蘇寧易購3日發佈最新數據，蘇寧拼購從用戶、商戶兩頭著手，聯動蘇寧物流、金融優勢，扶助中小商戶疏通物流和資金困難， 2月實現逆勢上揚，訂單量年增率達到866％，GMV（網路成交金額）更達到年增2061％。

(旺報 )