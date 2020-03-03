電商大旺 2月蘇寧購訂單量年增866％ 20:132020/03/03 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情的特殊時期影響，據中證網報導，蘇寧易購3日發佈最新數據，蘇寧拼購從用戶、商戶兩頭著手，聯動蘇寧物流、金融優勢，扶助中小商戶疏通物流和資金困難， 2月實現逆勢上揚，訂單量年增率達到866％，GMV（網路成交金額）更達到年增2061％。 (旺報 ) #物流 #商戶 #訂單量 #2月 #逆勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 大暴殺後…空手散戶能撿？網反應一面倒 00:032020/02/28 財經 蔡正元：二二八非偶然 但死傷人數遭誇大 09:482020/02/28 政治 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 11:352020/02/28 財經 大陸全國平均房貸利率連續3月下降 12:192020/02/28 財經 「圓仔」有望添弟妹？動物園加緊為圓圓、團團圓房 16:342020/02/28 生活 大陸財政部再增3,000億元人幣低息貸款 定向支持個股工商戶 22:582020/02/28 財經 地下匯兌350萬詐騙案 「被害人」涉違銀行法判無罪 09:532020/03/01 社會 空鋪潮！港各行業陷完美風暴 04:102020/03/02 焦點新聞 《業績-光電》牧德2月營收創同期新高，今年營運看俏 15:402020/03/03 財經 《業績-半導體》南亞科2月營收創5個月新高，月增1.4％ 15:402020/03/03 財經 財經熱門新聞 蘋果聯合創辦人沃茲尼克推文：疑染上新冠肺炎 - 財經 該聽川普的！ 蘋果供應鏈全押陸慘遭鎖死 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 - 工商 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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