伊朗媒體援引國會副發言人米思理的聲明稱，目前有23名伊朗議員的新冠病毒檢測結果呈陽性，目前所有國會議員參與民間活動全部暫停。

根據中新網引述美聯社報導，伊朗最高領袖柯梅尼3日下令軍隊協助政府衛生部門防控新冠肺炎傳播，令該國整體進入備戰狀態。

柯梅尼說：「任何有助於公共衛生和預防疾病傳播的方法都是好的，而有助於傳播疾病的東西則是罪惡的。」

截至目前，伊朗累計確診新冠肺炎病例達2336例，死亡病例達77例。

(中時電子報)