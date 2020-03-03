蕭泰然在戒嚴時期1980年，因創作一曲《出頭天進行曲》而成為政治黑名單，一度無法回台，但畢生仍以台灣為創作題材。（傳藝中心提供）

國家文藝獎得主、已故作曲家蕭泰然，逝世5周年特展，現在台灣音樂館展出，共有120件手稿、書信與文物，其中包括聲樂曲《遊子回鄉》、交響詩《玉山頌》等以台灣元素為題的手稿原件，可看出他旅居國外30多年的「出外人」思鄉心情。

蕭泰然在戒嚴時期1980年，因創作一曲《出頭天進行曲》而成為政治黑名單，一度無法回台。他的兒子蕭傑文表示，他的父親沒有因為身在異鄉、無法回鄉而失志，反而持續以台灣為題材創作，寫下他對台灣的想念。

蕭傑文表示，他的父親和其他父執輩不一樣，「他很勇於對子女表達愛和欣賞，他總會告訴我們，他愛我們，就像西方家庭那樣擁抱我們，他勇於表達愛和脆弱的一面 這也說明他的音樂，總是深刻地表達情感。」

此外，蕭傑文表示，他父親很早就與母親互換養家的角色，「由媽媽擔任家裡經濟支柱，使他的自由創作不會受到『養家餬口』侷限。」

從展會現場可看見蕭泰然早年的音樂啟蒙，正是來自他的鋼琴家母親，一封寫給母親的書信，展現母子情深。此外也有寫給妻子的信，書寫內容離不開音樂話題。

此外，蕭傑文表示，他的大姊同樣是父親生命中重要的女人，在父親晚年最後階段照顧他，「當年父親研讀作曲碩士時，姊姊同時間進修大提琴演奏，父女同校就讀，姊姊也是很有才華的人，但她為了當一個忠誠的女兒，犧牲很多，至今仍經常陪伴在媽媽身邊。」

「遊子回鄉－臺灣作曲家蕭泰然逝世五周年紀念特展」展期至8月30日。

(中時 )