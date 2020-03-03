警訊還是季節性因素？據銀行局統計，1月國銀房貸及建築融資新增逾放17億元，房貸逾放比從去年底0.16％拉高到0.18％，算是23個月來首度逾放比較明顯攀升，建築融資逾放比亦從去年底的0.09％拉高到0.11％，銀行局副局長黃光熙說：「會密切觀察，仍要看未來幾個月的發展。」

黃光熙強調，即便1月房貸及建築融資逾放金額及逾放比升高，但與去年同期相比，無論是逾放金額或逾放比，都仍算是低的，且每年年底銀行都會轉銷呆帳，年底的逾放比一般都會往下降，隔年1月新增逾放，逾放比就會提高，所以也可能是季節性因素。

據銀行局統計，到今年1月國銀房貸放款餘額7兆4,067億元，較去年底增加129億元，同期間房貸逾放金額從120億元，增加到131億元，單月增加11億元，逾放比也從16％拉高到18％。

在建築融資方面，1月底放款餘額2兆4,251億元，比去年底增加155億元，同期逾放金額由21億元增加到27億元，逾放比0.11％。

但房貸逾放比在過去二年內曾經到0.26％，去年1月也有0.21％，建築融資逾放比近二年最高是0.25％，去年1月也還有0.19％，所以黃光熙表示，即便今年1月房貸及建築融資逾放比有微幅提高，但仍是比過去比率都低，銀行局會密切觀察，就看未來幾個月逾放比是否還在持續攀高。

另外，即是國銀房貸放款仍是持續增加，若以今年1月來看，比去年1月底增加了4,258億元，年成長幅度達6.1％；建築融資今年1月比去年同期增加了2,642億元，成長幅度達12.2％。

由於國人一般不會輕易讓房貸成為逾放，讓房子被拍賣，但有些時投資客過多時，無法即時轉手，經濟不佳，又負擔不起房貸時，就可能出現大量的逾放，會成為經濟轉差的前期指標之一。

(工商 )