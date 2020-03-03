中央銀行標售1,700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.513％，創10個月新低，較2月下滑3個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管認為，主要因肺炎疫情延燒下，過剩資金尋求相對安全去處，積極進場搶標的結果。

根據央行公布364天期定存單標售結果，共吸引3,783.75億元資金進場搶標，投標倍數2.23倍，維持較高的2倍以上水準，得標比率僅44.93％，得標加權平均利率降至0.513％，高於市場預估的0.52～0.54％區間。

銀行資金調度主管表示，市場資金過剩結構不變，閒錢滿滿去化需求居高，但疫情延燒下，金融市場偏動盪，經濟成長也有受創疑慮，資金偏向尋求相對穩定去處，定存單搶標熱況符合預期，得標利率也下探。

央行從2010年4月開始標售364天期定存單，金額1,000億元，提供銀行去化過剩資金的調度工具。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月增加至1,300億元、同年6月上調至1,500億元，2016年2月再加到1,600億元，2017年5月又擴大至1,700億元至今，2020年1月因應農曆年關前短期資金需求趨緊，機動減額為1,000億元。

(工商 )