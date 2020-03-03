中華三菱推醫護人員專屬購車優惠 20:332020/03/03 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續，影響民眾上門看車意願，中華三菱2月領先同業推出「試乘到府服務」及「線上360度賞車服務」，服務運行至今，預約到府試乘有效補足來店客減少，整體試乘率提升10％。 為向站在防疫第一線的醫護人員致敬，中華三菱宣布，3月起推出醫護人員專屬優惠，凡於醫事機構工作者購買COLT PLUS、GRAND LANER、OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS等車款，即提供5,000元加油金，用實際行動為醫護人員應援。 (工商 ) #醫護人員 #中華三菱 #試乘 #專屬 #購車優惠 也許您會感興趣 推薦閱讀 衝刺3月業績，福特六和汽車推購車優惠 11:492020/03/02 財經 阿秋大肥鵝、好運來、日光溫泉對醫護人員推餐飲與泡湯優惠 20:402020/03/02 生活 陸軍方醫療隊 3批4千人援漢 04:092020/03/03 焦點新聞 挺正忠排骨被出征 黃暐瀚曝「低智商社會」3特色 08:332020/03/03 政治 新北防疫傳超前部署 侯友宜：央北社宅擬供醫護暫住 12:222020/03/03 政治 挺醫護 善心人士送千杯冷飲分送給5醫院 16:122020/03/03 生活 向防疫尖兵致敬 醫護人員購買衣十五抗菌衫享優惠 16:522020/03/03 社會 暖心！98歲新冠肺炎危重症患者從雷神山醫院出院 19:552020/03/03 兩岸 彰化縣議長謝典林捐半月薪 感謝第一線醫護人員辛勞 19:592020/03/03 政治 社大師生防疫動起來 自製口罩套及護手霜 19:332020/03/03 生活 財經熱門新聞 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 該聽川普的！ 蘋果供應鏈全押陸慘遭鎖死 - 財經 末日博士斷言：今年全球股市跌30-40％ 川普必落選 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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