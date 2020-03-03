新冠肺炎疫情持續，影響民眾上門看車意願，中華三菱2月領先同業推出「試乘到府服務」及「線上360度賞車服務」，服務運行至今，預約到府試乘有效補足來店客減少，整體試乘率提升10％。

為向站在防疫第一線的醫護人員致敬，中華三菱宣布，3月起推出醫護人員專屬優惠，凡於醫事機構工作者購買COLT PLUS、GRAND LANER、OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS等車款，即提供5,000元加油金，用實際行動為醫護人員應援。

(工商 )