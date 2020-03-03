搖滾教父黃大煒近日錄17直播與台視合作節目《台視17唱》，擔任大來賓，忙著新歌創作的他，開場就吉他彈唱〈你把我灌醉〉，全場瞬間切換演唱會模式，相當享受。而因狼人殺備受矚目的「狼殺幫四帥」陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩也難得不玩桌遊，合體飆歌。

除了狼人殺夥伴，與陳零九私交甚篤的3位美女琳妲、成語蕎和魚乾也來了，她們大爆好友私下一面，琳妲笑說：「不要看他平常冷酷、帥帥的，有次我們去玩密室逃脫，他看到蟑螂直接尖叫嚇跑出去！狼人殺偶像耶，竟然會尖叫逃跑。」成語蕎加碼，「不只這樣，零九平常來錄影都帥帥的，我們在玩狼人殺桌遊的時候，他滿邋遢的，穿拖鞋、頭髮亂翹，很隨性。」

搖滾教父黃大煒擔任大來賓。（台視17唱提供）

魚乾則說：「之前合作的時候，我剛好撿到一隻貓，他主動認領，結果發現他是超級貓奴，還會跟貓咪對話。」她意外曝光陳零九的愛貓少女心。陳零九事後受訪，只能尷尬笑說：「我的弱點好像被大家知道了，我是真的很怕！」

(中時 )