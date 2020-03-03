受到新冠肺炎疫情影響，北市交首席指揮殷巴爾與部分國外藝術家，無法順利來台，北市交上半年至5月的演出全部取消。

據了解，取消演出場次包括《英雄，悲歌》、《春日，暮歌》、《愛，在四月》、《馬勒之「最」》與《電影音樂古典情》等。

北市交團方表示，音樂會取消，但從3月7日開始的七場「TSO音樂會講座」正常舉行，一律免費入場。

(中時 )