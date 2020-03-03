受新冠肺炎影響 北市交取消5場演出 20:372020/03/03 中時 李欣恬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到新冠肺炎疫情影響，北市交首席指揮殷巴爾（見圖，左上）與部分國外藝術家，無法順利來台，北市交取消五場音樂會。（李欣恬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，北市交首席指揮殷巴爾與部分國外藝術家，無法順利來台，北市交上半年至5月的演出全部取消。 據了解，取消演出場次包括《英雄，悲歌》、《春日，暮歌》、《愛，在四月》、《馬勒之「最」》與《電影音樂古典情》等。 北市交團方表示，音樂會取消，但從3月7日開始的七場「TSO音樂會講座」正常舉行，一律免費入場。 (中時 ) #取消 #北市 #演出 #音樂會 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 韓人氣歌手驚傳工作人員確診新冠肺炎 金請夏突竄熱搜 00:212020/02/29 娛樂 論完陳時中運勢 詹惟中再揭陸疫情這時好轉 22:092020/02/29 娛樂 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 生活熱門新聞 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 台灣疫情會大爆發？唐綺陽給答案 這星座注意健康 - 生活 明起氣溫「階段式下降」 氣象局曝這天低溫恐探13度 - 生活 劉真裝心室輔助器 魏崢：最多撐三個月 - 生活 新冠肺炎失控日本這東西銷售一空 網：日本人終於瘋了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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