湖北能逐步讓疫情趨緩，各地投入大量醫療資源是重要因素。圖為重慶市派出支援湖北醫療隊。（圖／新華社）

中國大陸新冠疫情嚴重僅次於武漢市的湖北省在今天新聞發布會上表示，在繼續將疫情防控做為頭等大事的前提下，開始合理運用現有醫療資源，恢復正常醫療秩序，首批防疫重點醫院全面轉為提供綜合性醫療服務，並縮減新冠肺炎定點醫院與有序關停方艙醫院。

據《人民日報》報導，湖北省衛生健康委員會副主任涂遠超在新聞發佈會上表示，湖北將有序推進醫療秩序分區分級管理，分類分步實施。比如高風險區武漢市要繼續將疫情防控作為當前頭等大事，同時也要合理用好用足現有的醫療資源，盡最大努力滿足患者正常的醫療需求。

涂遠超說，要重點保障急危重症、血液透析、腫瘤、孕產婦、兒童等患者急需的醫療需求，同時指定首批重點醫院全面轉為提供綜合性的醫療服務，後續也將根據疫情防控實際逐步縮減新冠肺炎收治的定點醫院，有序關停方艙醫院，分批分佈逐步恢復正常醫療秩序。

據了解，武漢市與其周邊的湖北省在這次新冠肺炎疫情是最嚴重的的2個地區，大陸中國工程院院士鍾南山在2月中旬曾言，新冠肺炎有8成確診病例在武漢，9成死亡病例在武漢及其周邊地區。

因武漢與其周邊城市疫情嚴重，當地幾乎所有醫療資源全數投入抗疫，排擠了其他醫療需求，使得許多民眾有病無處醫。現在各地醫療資源陸續投入，武漢與湖北每日新增病例數下滑，方艙醫院建成後收治大量患者，治愈人數也快速增加，部份被新冠疫情佔用的醫療資源獲得釋放，轉向滿足民眾的綜合性醫療需求。此一現象顯示，疫情逐漸趨緩後，不只民眾日常生活可望逐步恢復，醫療體系的運作也將轉為正常化運作。

(中時電子報)