新冠肺炎疫情升高，南韓在短短幾天全國淪陷，被視為疫情源頭的「新天地教會」教主李萬熙2日首次下跪道歉，仍止不住民眾努火，沒想到網上現還流出一份藝人信徒名單，掀起熱議。
新天地教會在韓國擁有逾20萬信徒，這回新冠肺炎疫情爆發，至少有兩千個確診案例都與新天地有關，沒想到，近來網上傳出一些藝人也是新天地教徒，其中包含《鬼怪》的陰間使者李棟旭和女歌手Ivy，但兩人第一時間都跳出否認謠言。
李棟旭所屬經紀公司「King Kong」今透過IG發聲明：「最近有人散布旗下藝人與特定宗教有關的虛假事實，我社將對散布失實謠言、誹謗及損害名譽的行為採取強硬的法律行動。」並強調會持續監測，絕不容忍損害藝人的行為。
而Ivy也親自在IG發文：「這種時候總是會有很多流言蜚語，令大家忘記本來的目的，真的荒謬到笑不出聲，請大家小心謠言，在這個被虛假主導的世界上。」看得出滿滿無奈。
(中時電子報)
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