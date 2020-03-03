疑車速過快 國中生騎自行車摔進校園 20:352020/03/03 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗市1名國中生騎乘自行車，轉彎時疑因車速過快，不慎摔落苗栗高商校園內。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗市1名國中生3日傍晚近5點，騎乘自行車從電台道往功維敘方向欲左轉國華路，疑因車速過快，不慎摔落坡坎掉進苗栗高商校園內。 苗栗縣消防局獲報趕抵現場，國中生意識清楚但脖子與四肢嚴重酸痛無力，趕緊固定並送往大千醫院急救。 (中時 ) #國中生 #校園 #苗栗 #車速 #自行車 也許您會感興趣 推薦閱讀 員警鷹眼認出竊賊 負傷狂追1公里終逮到人 15:432020/02/29 社會 苗栗愛轉來平權遊行 因應防疫順延至10／2舉行 19:392020/03/01 生活 三義舊山線鐵道 星光列車賞夕陽 04:102020/03/02 地方新聞 恐慌性賣壓影響 自行車雙雄早盤股價慘跌 10:422020/03/02 財經 自行車族群股價反彈 平均漲幅逾2％ 10:092020/03/03 財經 自行車雙雄絕地大反攻 漲幅均逾4％ 11:102020/03/03 財經 《電子商務》數位學習夯，網家Lingvist強推國中英文課程 11:422020/03/03 財經 苗栗地檢署因應疫情成立處理小組 16:082020/03/03 社會 守護學童！盧秀燕：持之以恆 做到天衣無縫 16:062020/03/03 生活 苗栗市農會6理事提總幹事不信任案 18:502020/03/03 政治 社會熱門新聞 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 吳振吉女兒沉冤8年 辦公室照片掉落顯靈破案了 - 社會 玉器店防疫不營業 老闆餵完魚才知道上億的寶貝飛了 - 社會 闖桃機不明身分外籍男 出庭說中文：耶穌是上帝 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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