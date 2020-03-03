苗栗市1名國中生3日傍晚近5點，騎乘自行車從電台道往功維敘方向欲左轉國華路，疑因車速過快，不慎摔落坡坎掉進苗栗高商校園內。

苗栗縣消防局獲報趕抵現場，國中生意識清楚但脖子與四肢嚴重酸痛無力，趕緊固定並送往大千醫院急救。

(中時 )

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