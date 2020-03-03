民進黨立委林俊憲批評黃安常吹噓在大陸賺錢、年收入幾千萬元，依現行健保規定竟被納入第6類，每月只需要繳最低保費749元，根本不合理，應調到最高的1萬2000元。行政院長蘇貞昌也支持，健保不能有不合理的負擔，要讓國人同胞都能受到公平對待。

按《健保法》第9條規定，外籍人士領有居留證明文件，在台居留滿6個月，或有一定雇主的外籍人士可納健保，馬政府時期放寬陸配前段婚姻未成年子女，來台探親滿6個月，也可投保。

近來因「武漢小明」能否返台，以及黃安吹噓在大陸賺錢卻回台享用健保一事，引發綠委抨擊，主張修改《健保法》。

國民黨立委吳怡玎則認為，若只針對陸籍人士取得台灣健保，做針對性限制，就是赤裸裸的「歧視」。

中時電子報舉辦「ivoting網路投票」，詢問網友，是否同意健保應通盤檢討，而非只針對陸配和小明？

截至3月3日晚間8：30許，總計有1308人投票，有1018票、76％的人支持健保應通盤檢討，但非只針對陸配和小明。

只有298票、22％的人不同意，其餘12票不知道。

(中時電子報)