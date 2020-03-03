台北一名王姓男子和妻子結婚不到1年就離婚，他因不甘心而在臉書上PO文，暗指前妻「下海賺錢」、「被恩客的母親嫌棄」，友人看到後也在貼文下回覆「遇人不淑」，王男前妻得知後憤而提告，但王男卻辯稱自己沒有指名道姓，不過台北地檢署認為文章內容足以使人辨識身分，且王男又拿不出證據證明內容屬實，因此依加重誹謗罪嫌起訴王男。

根據《ETtoday》報導，王男於2018年5月將在學校任職的妻子娶回家，但2人婚姻僅維持半年多，隔年初即離婚。事後王男因不甘心，在臉書上PO文發洩，並設定僅好友能看到，內容暗指前妻曾經下海賺錢，還曾因此未婚懷孕，和恩客論及婚嫁，但因恩客的母親嫌棄她的出身，婚事才告吹，王男的臉書好友也在貼文底下回覆「學弟遇人不淑」、「為人師表卻做這種事情。」

王男前妻因被封鎖看不到文章，友人截圖告知她後，憤而控告王男和4名留言的臉書友人加重誹謗，不過王男辯稱自己沒有指名道姓，沒有人知道在說誰，但檢察官認為底下回覆貼文的人都能指出文章主角是王男的前妻，由此可知文章內容足以使人辨識身分，且王男又拿不出證據證明內容屬實，因此將王男依加重誹謗罪嫌起訴，其餘4名臉書友人因相信王男說法而發表評論，不起訴。

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(中時電子報)