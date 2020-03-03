士林官邸老舊宿舍起火 警消迅速撲滅 20:452020/03/03 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 士林官邸老舊宿舍發生火警，警消到場後迅速撲滅無人受傷。（報系資料照／李文正台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2月23日剛結束的士林官邸鬱金香展，今天晚間8點3分園區內的老舊宿舍發生火警，警消獲報，立即派出水箱車14輛、雲梯車1輛、特種車輛5輛、救護車2輛共51人到場，迅速撲滅起火點，並無人員受傷。 警方表示，士林官邸一旁的老舊宿舍今天晚間8點多冒出濃煙，屋內並無任何人員，初判起火點是浴室旁的電線，疑似線路老舊導致火災。 (中時 ) #老舊宿舍 #宿舍 #士林官邸 #士林 #官邸 也許您會感興趣 推薦閱讀 救經濟 北市3月1日推減租延稅 01:122020/02/28 地方新聞 外勞宿舍恐成防疫漏洞 勞動部：雇主應負責 15:492020/02/28 生活 北市士林鐵皮工廠火警 消防副中隊長遭砸傷 17:142020/02/28 社會 迎接開學日 台師大學生進住宿舍先量體溫 12:302020/02/29 生活 大學宿舍大消毒 師生量體溫 01:102020/03/01 生活新聞 曾為隱私囤口罩 DreamNote躲病毒免驚 04:102020/03/03 娛樂新聞 破壞電子腳鐐逃亡行搶 假釋犯高雄落網晚間解送士林地檢署 18:212020/03/03 社會 社會熱門新聞 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 吳振吉女兒沉冤8年 辦公室照片掉落顯靈破案了 - 社會 玉器店防疫不營業 老闆餵完魚才知道上億的寶貝飛了 - 社會 闖桃機不明身分外籍男 出庭說中文：耶穌是上帝 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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