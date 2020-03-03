2月23日剛結束的士林官邸鬱金香展，今天晚間8點3分園區內的老舊宿舍發生火警，警消獲報，立即派出水箱車14輛、雲梯車1輛、特種車輛5輛、救護車2輛共51人到場，迅速撲滅起火點，並無人員受傷。

警方表示，士林官邸一旁的老舊宿舍今天晚間8點多冒出濃煙，屋內並無任何人員，初判起火點是浴室旁的電線，疑似線路老舊導致火災。

(中時 )