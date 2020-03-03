新冠肺炎疫情延燒，許多非民生必需的店鋪大多停業。揚州市區有一間玉器店，過年後就一直沒開門營業。不過日前他到店裡餵魚的時候卻發現不得了的大事，店裡不但被鑿穿個大洞，幾件名貴的玉器也消失了，估摸著價值好幾億。

看看新聞報導，玉器店老闆上月22日餵過店裡面的錦鯉後，順道上店鋪二樓轉轉，不料，一上去就發現眼前一片狼藉，櫃裡的精品玉器，都不翼而飛了！當時他算了一下發現至少有8件玉器都被拿走，價值大概有900多萬元人民幣(折合新台幣約3.6億) 。

警方獲報後，分局刑偵和轄區派出所民警迅速趕到現場，展開偵查。

玉器店老闆發現，店裡二樓牆壁被鑿穿一個大洞。(翻攝自看看新聞)

揚州市公安局景區分局刑警大隊金彬傑表示，二樓西側牆壁上 有一個直徑90公分左右的牆洞，兩個門面房之間的隔離牆，厚度在20公分左右，初步看下來 應該是使用專門的電鎬，電鑽之類的工具鑽牆，鑽牆時間，而且監視器鏡頭也被破壞，幸好之前錄下來的資料還存在電腦裡。

警方調查發現，穿牆入作案的嫌犯是名男子，但帽子、口罩遮得嚴實，看不出年齡大小和相貌特徵。不過警方調取週邊監視器發現嫌犯盜竊得手後，背雙肩包轉移贓物的逃跑畫面。警方一路追蹤。嫌犯老奸巨猾，一會兒搭公車，一會兒走路，不斷在市區兜圈子，最後在一處社區消失。警方也很快鎖定該社區一名王姓男子，警方上門隨即我進行搜查。最後果然在王男家的車庫裡，起獲被盜的八件高檔玉器。

但在審訊時，五十多歲且有盜竊前科的王男一言不發，拒不交代犯案過程和同夥，所幸警方也在事發前周邊的監視器，找到了王男和同夥陳男踩點的證據，很快的陳也落網了，在同夥落網、贓物被查獲、犯案過程全被拍下的情況下，王只好老實交代。原來，這兩個人早在去年十二月份，就密謀要發一筆橫財。經多次踩點，他們把目光盯上了這間玉器商行。計畫了許久後來才決定，就從隔壁空的招租鋪下手。 目前，兩人因涉嫌盜竊，被警方刑事拘留，案情還在進一步辦理中。

(中時電子報)