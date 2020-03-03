葫蘆裡到底賣什麼藥？已被金管會停職二年的南山人壽董事長杜英宗，3日再公告設質南山人壽股票4萬4,744張，質權人即設質對象，應該是潤泰材董事長兼潤泰新總經李志宏。在轉讓4萬張南山股票，並設質4萬多張後，杜英宗累計已設質35.27萬張股票，設質比逾95.2％。

杜英宗今年1月及2月共已轉讓4萬張股票（4千萬股），分別給宋明峰、宋妍儀及宋慧玲三位自然人共1千萬股，另外2千萬股則是轉給元新投資，元新負責人應是杜英宗堂妹、巨大集團董事長杜綉珍；2月1千萬股是轉給台新金控董事王自展名下的公司朋城股份。

杜英宗轉讓4千萬股持股後，手中還有近3,705萬股（即約37萬張）南山人壽股份，約占2.9％左右，目前市價近60億元，但多數都已設質，質權人是李志宏，市場人士解讀，即某種程度上，大股東潤泰集團仍是可控制杜英宗手中的持股。

由於金管會要求南山人壽在杜英宗停職的二年期間，不得以任何形式支付薪酬或獎金等給杜英宗，所以這次杜英宗轉讓4萬張持股，有一說是財務操作換現金。

杜英宗原本持有高達3.2％的南山人壽股份，市價60億～80多億元，市場對於杜英宗為何能投資這麼多南山人壽股份極為好奇，若是分紅配股，則潤成對杜英宗算是極其禮遇，若是杜英宗個人的投資，則算是「壓很大」，畢竟南山人壽要上市的時間，目前仍極難預估。

而這次杜英宗轉讓持股給身邊親友，更有台新金的董事王自展，更讓金融圈看不懂到底杜英宗在想什麼？

(工商 )