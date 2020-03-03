法務部行政執行署所屬各分署3月份的「一二三聯合拍賣」，在新冠肺炎疫情升溫下舉行，各地執行分署拍賣的動產、不動產總計達7596萬8605元，拍賣都採取適當防護措施，例如擇通風良好場所舉行，拍賣會場入口處派專人為民眾量體溫，並請應買人或民眾戴口罩，也透過海報、官網新聞稿及FB粉絲團，提醒民眾勤洗手、戴口罩、注意疫情及加強防護措施避免感染等嚴守防疫措施下順利完成。

這次單是不動產拍定金額就總計7430萬2958元，拍定金額最高的是新北分署拍賣位於新北市新莊區新北大道4段的土地及建物，金額2739萬9990元，其次是台中分署拍賣位於台中市西屯區台灣大道4段的土地及建物共4筆，金額1971萬3000元；其他還有高雄分署拍賣位於小港區桂林段的土地，金額600萬餘元；嘉義分署拍賣位於雲林縣崙背鄉東玄段土地2筆，金額為316萬餘元；其他分署也拍定多筆優質不動產，成果豐碩。另台中分署拍賣位於台中市南區萬安段5小段土地1筆，有民眾以「通訊投標」方式投標，且以33萬元出價為最高價得標。

在動產方面，各分署拍賣的種類繁多，拍定金額總計166萬5647元。包含士林分署拍賣勞力士藍水鬼、玉飾、各式包包及鳳凰刺繡等，得款46萬餘元。台南分署拍賣密鍊機、多輛二手汽車、茶葉、自動蛋糕機、LED燈泡、文昌筆等，得款21萬餘元。屏東分署拍賣2017年份三陽汽車1台，得款20萬元。另橋頭地檢署囑託高雄分署拍賣2015年份BENZ自用小客車1台，拍定金額高達110萬元。其他拍定還有股票、畫馬大師沈呂遂手繪水墨畫、珍珠耳環、國際品牌太陽眼鏡、YAMAHA機車、各式餐具、洋酒、鹽燈、腳踏車、寵物用品、花東米、高爾夫球用具等。

(中時 )