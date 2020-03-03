否認拆除 武漢華南海鮮市場大消毒 21:002020/03/03 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疾控消毒殺菌工作人員聚集於武漢華南海鮮市場。（取自澎湃網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 武漢華南海鮮市場大舉展開消毒。（取自澎湃網） 曾被疑似為新冠肺炎的「起點」，湖北武漢華南海鮮市場將被拆除？武漢華南海鮮市場3日起展開大規模消毒殺菌工作，並對商鋪內囤積貨物予以清理，預計5日前完成。當地宣傳部門並否認，有關華南海鮮市場固定建築將被拆除的網路傳言。 3日下午16時許，數十位疾控消毒殺菌工作人員開始分隊分批，進入武漢華南海鮮市場大舉展開地毯式的消毒殺菌。現場一位江漢區宣傳部門人員確認，此次集中消毒殺菌工作將於3月5日前完成。他同時也否認，網路上有關華南海鮮市場固定建築將被拆除的傳言。 (旺報 ) #武漢華南海鮮市場 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 韓人氣歌手驚傳工作人員確診新冠肺炎 金請夏突竄熱搜 00:212020/02/29 娛樂 論完陳時中運勢 詹惟中再揭陸疫情這時好轉 22:092020/02/29 娛樂 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 兩岸熱門新聞 美國防部情報：新冠病毒30天內可能全球大流行 - 時政 湖北逐步恢復正常醫療秩序 提供綜合醫療服務 - 兩岸 否認拆除 武漢華南海鮮市場大消毒 - 兩岸 - 旺報 鍾南山：疫情預測與國外專家不同 「我們來比一比」 - 兩岸 護士半個月沒回家！3歲兒站陽台「隔空喊媽媽」惹鼻酸 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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