武漢華南海鮮市場大舉展開消毒。（取自澎湃網）

曾被疑似為新冠肺炎的「起點」，湖北武漢華南海鮮市場將被拆除？武漢華南海鮮市場3日起展開大規模消毒殺菌工作，並對商鋪內囤積貨物予以清理，預計5日前完成。當地宣傳部門並否認，有關華南海鮮市場固定建築將被拆除的網路傳言。

3日下午16時許，數十位疾控消毒殺菌工作人員開始分隊分批，進入武漢華南海鮮市場大舉展開地毯式的消毒殺菌。現場一位江漢區宣傳部門人員確認，此次集中消毒殺菌工作將於3月5日前完成。他同時也否認，網路上有關華南海鮮市場固定建築將被拆除的傳言。

(旺報 )