東港漁港深水碼頭第1期工程已完工啟用，元宵節前後有CT6漁船駛近，目前正進行第2期工程，待明年整體竣工後，漁獲、交易額、就業機會等都會提高，東港漁港將成不夜城。（謝佳潾攝）

東港漁民盼了10餘年的深水碼頭，隨著第1期在去年底竣工啟用後，「國際大港」形象愈趨鮮明，近期已迎來重達300多噸的CT6漁船，大船入港畫面令人震撼，而待明年整體完工後，不僅會有1500噸漁船駛進，漁獲、交易額、就業機會等都會提高，東港漁港將成不夜城。

東港是台灣遠洋漁業重鎮，但因漁港水深僅3.5米，只能停泊CT4以下、未滿100噸的漁船，多數CT5以上、超過100噸的東港籍漁船都得往前鎮漁港停靠，許多東港漁民大喊不便，總覺得「寄人籬下」，10餘年來殷殷期盼東港漁港能有深水碼頭。

去年7月在中央核准經費後，東港漁民終於等到深水碼頭的建造，工期共分4期，預計明年4月底全數完工，而目前第1期已完工啟用，北碼頭中段「冷凍魚市場」及對岸南碼頭「東港水產學校」間水深6米，元宵節前後有CT6漁船駛近。

東港區漁會總幹事林漢丑指出，第2期北碼頭東段「生鮮魚市場」和對側南碼頭「東水」間正在施工，預計4月完成，可期待將有更多更大的漁船或運搬船入港，而目前已可推估，待明年整體完工後所衍生的經濟效益將非常可觀。

他說，深水碼頭可容納1000噸以上的CT8大船，屆時漁獲量絕對大增，而以目前平均年交易金額30億來看，至少也增加10億，加上大船所需作業人員多，也間接增加就業機會，此外，因量大卸貨時間長，東港漁港將變成24小時作業不間斷的不夜城。

(中時 )