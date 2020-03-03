南韓國家情報院3日表示，北韓目前有7000-8000人被列為新型冠狀病毒（COVID-19）的醫學隔離觀察對象。

根據韓聯社報導，國會情報委員會委員、未來統合黨議員李恩宰當天在接受韓聯社電話採訪時表示，北韓雖尚未官宣確診病例，但已在江原道和平安南北道對部分人員進行隔離觀察。國情院方面正在密切關注相關動向。

國情院認為，北韓1月29日封鎖國境並禁止汽車、飛機通行。但朝陸交流活躍，此前赴陸人員中可能有人被感染。李恩宰說，各國駐平壤外交官2日解除隔離，北韓至符拉迪沃斯托克航班將於6日投入運行。

對於北韓保衛部2月8日以對外洩露疫情信息嫌疑拘留一名女子、新義州出現因原因不明的高燒致死病例等傳聞，國情院表示無​​法予以證實。

另外，國情院分析稱，北韓2日發射超大型火箭炮是為隱瞞冬季訓練規模大幅縮小。上月29日北韓黨中央組織指導部部長李萬建因貪污腐敗撤職。

(中時 )