週二，韓國海軍大鷲級(Chamsuri，學名虎頭海鵰)巡邏艇在南海岸進行海上射擊演習時，一枚手榴彈發生爆炸，導致7名水兵受傷。

防衛世界(Defense World)報導，韓國海軍表示，該事件發生在中午12點20分左右，巡邏艦位在巨濟島附近水域進行射擊演習，可能是一名水兵的手榴彈落在甲枚並爆炸，附近的7名水兵都受了重傷，目前

事故發生後，海軍立即停止了原訂的所有射擊訓練，並調查造成事故的原因，未來將尋求預防措施。

大鷲級巡邏艇排水量170噸，艦員31名，航速40節，主要武器是快砲與機槍，包括40公釐波佛斯快砲x1 、20公釐機砲x2，12.7公釐機槍x2，是一種高速砲艇，這是因應兩韓之間曲折的海岸線，防止北韓的小艇滲透。

2002年 6月29日爆發的「第2次延坪島海戰」，韓國海軍大鷲級357號與北韓的SO-1級快艇發生駁火，357號立即呼叫支援，隨後，2艘浦項級與5艘大鷲級趕到現場，擊退了北韓的快艇，雙方都有死傷，357號艇長尹永夏上尉也不幸陣亡，之後追晉少校。357號也受損嚴重，拖曳過程中沉沒，之後韓國將其打撈，做為英雄艦展示，促進愛國教育。

2016年，韓國推出電影「延坪海戰」，以戲劇的方式，重現當時的戰況。

延坪海戰】電影預告

大鷲級是韓國海軍數量最多的軍艦，雖然已逐步退役，但現役的仍有52艘，而退役艦轉送給菲律賓、孟加拉等國。

尹永夏級巡邏艦。(圖/韓國海軍)

接替大鷲級的是「尹永夏級」，排水量增加到450噸，具有匿蹤外型，武裝為76公釐快砲、40公釐快砲，以及4枚SSM-700K海星反艦飛彈，目前數量18艘。

大鷲2級巡邏艇。(圖/韓進重工)

不過，可能是尹永夏級成本較高，無法完全取代大鷲級，於是韓國海軍又在2003年規劃體積較小的PKX-B，也稱為「大鷲2級」，排水量200噸，武裝有2門76快砲、12.7公釐機槍，以及12發130公釐導引火箭。

(中時電子報)