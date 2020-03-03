bossini在2018年推出「bossini X 囂搞。不循常」聯名系列接軌新世代，力轉老成衣品牌形象。（bossini提供）

Giordano於2018年成立戶外品牌Lowe alpine Silvermark，為品牌拓增面向。（Giordano提供）

本土品牌NET近年明顯把產品形象升級。（翻攝NET臉書）

來台達18年的知名香港服裝品牌bossini（堡獅龍）宣布，由於長期在台灣市場疲弱不振、連年虧損，決議將全面退出市場，目標在今年7月底關閉在台51家分店。港商休閒品牌過去由GIORDANO、HANG TEN、bossini與BALENO稱霸台灣，幾乎是目前30、40歲世代都穿過的牌子，但繼2010年UNIQLO等快時尚攻台後，BALENO（班尼路）在2014年成為首家撤台的品牌，70家分店頓時關閉，這回輪到bossini，令業界直呼並不意外。

曾任時尚品牌的公關的Kent表示，bossini的結束，跟台灣實體通路衰退有關，包含電商崛起，及店租成本在市場衰退期間，大多持平甚至調漲，而如運動品牌龍頭Nike、Adidas都下折扣咬牙苦撐的情況 ，像bossini這種瞄準中低價市場的品牌，生存空間更漸被壓縮。

此外，bossini近年的品牌形象，也始終無法拉高品質，同時因物價提高，售價也有拉高趨勢，造成追求質感及品牌的人，更不會選擇該牌，追求CP值的顧客會轉至UNIQLO及其他日系服飾，因而造成bossini的夾殺終究不堪虧損。

bossini過去在鼎盛時期，為了與BALENO的代言人劉德華、王菲競爭，也斥資找來古天樂、容祖兒華麗代言，2018年還合作插畫界型男畫家「囂搞」，推出「bossini X 囂搞。不循常」聯名系列接軌新世代，力轉老成衣品牌形象，甚至今年2月才剛公布「bossini x Pokémon」寶可夢聯名開售，不料瞬間便宣告撤台計畫。

至於同為港商的休閒服飾HANG TEN，倒是持續至今，在台仍有數十間實體店舖， 業界分析，HANG TEN店點多元，從百貨公司到菜市場都有店，加上HANG TEN採自由生產線，成本可壓更低；bossini則大部分都是在鬧區，房租成本較大。此外，HANG TEN在韓國的品牌形象算經營的很好，在韓國算是「中價」商品，而非台灣認知的低價商品。

而Giordano(佐丹奴）目前針對各族群深入發展，包含青少年、女裝，跟戶外裝備部分，例如成立較高價位的Giordano ladies、戶外新品牌Lowe alpine Silvermark等，使近年整體的時尚感與購物方便度，都可和其他大品牌競爭。

另外像本土品牌NET，近年形象可說大幅躍升，日前更以400萬租金接手台北東區原永福樓金店面。業界分析，NET很明顯把產品形象整個升級，例如信義店的整體氛圍跟Gap很像，平日逛的人潮與也不下UNIQLO，而NET更會每年讓家扶兒童免費選新衣，公益形象做得不錯，是老成衣品牌翻身的成功示範。

(中時 )